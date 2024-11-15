Участковые уполномоченные полиции отмечают профессиональный праздник – 101 год со дня образования своей службы

17 ноября исполнится 101 год со дня образования службы участковых уполномоченных. Им принадлежит ведущая роль в решении задач, возложенных на полицию: они находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.
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