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День святого Феофана: почему нельзя грустить и давать деньги в долг 12 октября

День святого Феофана: почему нельзя грустить и давать деньги в долг 12 октября

Узнайте, какой 12 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

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