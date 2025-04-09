Главный коуч правительства ХМАО сохранит свой пост после ареста патрона

Главный кадровик ХМАО — директор департамента госслужбы и противодействия коррупции Александр Деменко — согласовал продление трудового договора с руководителем Регионального института управления Владимиром Аникиным.
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