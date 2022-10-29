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Байден заявил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 трлн долларов стало крупнейшим в истории США

Байден заявил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 трлн долларов стало крупнейшим в истории США

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден выступил с утверждением о том, что падение уровня дефицита государственного бюджета до уровня в одну целую и четыре десятых триллиона долларов является наиболее крупным за всю историю государства.

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