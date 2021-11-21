Сегодня 220 лет со дня рождения Владимира Даля

Кроме того, что за 53 года Даль собрал в своем словаре более 200 тысяч слов (современный словарь Ожегова -Шведовой включает 82 тысячи), он служил морским офицером, писал книги, работал врачом и известен своими исследованиями в области зоологии.
Кроме того, что за 53 года Даль собрал в своем словаре более 200 тысяч слов (современный словарь Ожегова -Шведовой включает 82 тысячи), он служил морским офицером, писал книги, работал врачом и известен своими исследованиями в области зоологии.
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