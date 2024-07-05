После атаки ВСУ на Краснодарский край были госпитализированы шесть человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в пятницу, 5 июля, предоставил информацию о том, что после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск были госпитализированы шесть человек.
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