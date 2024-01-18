Глава МИД Литвы Габриелюс: ВСУ требуется в 10 раз больше оружия, чем передается

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил мнение о том, что для успешного разрешения украинско-российского конфликта необходимо увеличить поставки вооружений союзниками Киева в десятки раз.
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