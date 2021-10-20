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Британский политик назвал Telegram приложением для экстремистов

Лидер британской оппозиции, лейборист Кир Стармер раскритиковал мессенджер Telegram, который он назвал «приложением для экстремистов» Также Стармер подверг критике ряд социальных сетей и призвал принять против них санкции, – сообщает РИА Новости.

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