Британский политик назвал Telegram приложением для экстремистов

Лидер британской оппозиции, лейборист Кир Стармер раскритиковал мессенджер Telegram, который он назвал «приложением для экстремистов» Также Стармер подверг критике ряд социальных сетей и призвал принять против них санкции, – сообщает РИА Новости.
Лидер британской оппозиции, лейборист Кир Стармер раскритиковал мессенджер Telegram, который он назвал «приложением для экстремистов» Также Стармер подверг критике ряд социальных сетей и призвал принять против них санкции, – сообщает РИА Новости.
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