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Nike анонсировал выход новых кроссовок в коллекции Кобе Брайанта

Nike анонсировал выход новых кроссовок в коллекции Кобе Брайанта

Ровно через 20 лет после того, как Кобе Брайант впервые подписал контракт с Nike, компания по производству спортивной одежды объявила о выпуске новой модели в коллекции покойной звезды НБА.

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