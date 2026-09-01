В МИД РФ отметили бездействие Швеции на фоне атак дронов на посольство России

Инциденты с дронами 2 июля на территорию российского посольства в Стокгольме были совершены атаки с использованием двух дронов: один сбросил краску, другой, имитирующий самодельное взрывное устройство, упал на территорию дипмиссии.
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