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Глебов о ЦСКА: «Неправильно говорить, что старт неудачный, но и не сказать, что мы довольны. Мы играли не с самыми топовыми соперниками, а тяжелые матчи еще впереди – надо было набирать очки»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов считает, что армейцы могли показать лучшие результаты на старте сезона.

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