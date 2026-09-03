Яшкин рассказал, как Ковальчук поддерживал команду

Фото: пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин высказался о подготовке к новому сезону и работе с президентом клуба Ильей Ковальчуком.
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