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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону

Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь заявил, что журналист сам вышел на Кремль с предложением Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин быстро согласился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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