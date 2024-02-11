Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь заявил, что журналист сам вышел на Кремль с предложением Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин быстро согласился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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