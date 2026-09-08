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ВЦИОМ: Туристы назвали уровень благоустройства Москвы ориентиром для городов

ВЦИОМ: Туристы назвали уровень благоустройства Москвы ориентиром для городов

87% опрошенных хотели бы, чтобы столичные стандарты использовались в их населенных пунктахБольшинство опрошенных (87%) хотели бы, чтобы оформление их населенных пунктов проводилось так же, как и в Москве.

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