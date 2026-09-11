ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Запад последние четыре года тщательно следит за коррупционными схемами Владимира Зеленского, политик "попал под колпак" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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