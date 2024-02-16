Суд ООН не нашел оснований для введения новых мер в отношении Израиля

Международный суд ООН не видит необходимости для введения дополнительных временных мер в отношении Израиля в рамках ранее поданного ЮАР иска, который касается ситуации с боевыми действиями в секторе Газа.
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