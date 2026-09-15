Запрет не сработал: за август в ФРГ сбежало ещё 3 тысячи военнообязанных Украины

Хотя Евросоюз решил пускать украинских мужчин призывного возраста только с согласия Киева, за последние три месяца в Германию приехало около 6 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации, причём половина из них только за август.
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