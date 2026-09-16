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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе в «Спартаке»: «Он им и нужен для чемпионства. Дядька в раздевалке, лидер на поле, и в атаке свои бы забил»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский  порассуждал о возможности перехода Артема Дзюбы в «Спартак». 38-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из « Акрона » по окончании прошлого сезона.

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