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Возврат в Россию культурных ценностей, находящихся на выставках за рубежом, теперь под вопросом

Возврат в Россию культурных ценностей, находящихся на выставках за рубежом, теперь под вопросом

Россия требует срочно вернуть коллекции, экспонируемые за рубежом, а в ответ получает официально оформленные отказы.

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