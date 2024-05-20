ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

359 подписчиков

Избили до беспамятства у моря в Сочи: полиция задержала охранников и сотрудников пляжа

Избили до беспамятства у моря в Сочи: полиция задержала охранников и сотрудников пляжа

Правоохранители задержали троих участников потасовки: это работник пляжа и двое сотрудников охраны. - Предварительно установлено, что мужчина, с которым у них возникла ссора, уснул в бунгало, который еще не достроен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх