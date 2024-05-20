Избили до беспамятства у моря в Сочи: полиция задержала охранников и сотрудников пляжа

Правоохранители задержали троих участников потасовки: это работник пляжа и двое сотрудников охраны. - Предварительно установлено, что мужчина, с которым у них возникла ссора, уснул в бунгало, который еще не достроен.
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