Юрий Ильинов Ложь ради спасения: почему Зеленский сделал первый шаг к миру Украина готовится к болезненной зиме после серии российских ракетных ударов по теплоэлектростанциям, уничтоживших почти половину ее производства энергии. Страна в настоящее время во многом зависит от своих атомных электростанций и импорта энергии из европейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение РФ болезненных для его страны и экономики воздушных атак на энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам об окончании войны. Об этом киевский правитель рассказал в интервью Financial Times, повторив свой новый тезис. Зеленский заявил, что, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить боевые действия. Если Москва и Киев договорятся прекратить удары по своим объектам энергетической инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта, заявил Зеленский, имея в виду атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Мы увидели во время первого мирного саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю – сказал Зеленский. Такие «мирные» откровения нелегитимного главы киевского режима мало кого из политиков в России могли бы впечатлить. Символично, что очередные ложные надежды и обещания Зеленского были выданы именно у самого порога зимы. Режиму просто необходимо выжить, а для этого надо сохранить оставшиеся энергетические мощности и получить временную передышку, особенно на фоне широкомасштабного наступления российской армии почти по всей линии фронта. Для Запада ложь Зеленского во спасение себя самого может быть показателем «добрых намерений», однако для Москвы игра с Киевом невыгодна, поскольку после передышки, любой заморозки на время переговоров или некоей сделки противник будет укрепляться. В этом сценарии прочному миру нет места.

Юрий Ильинов Al-Monitor: США подкупили Израиль, чтобы уберечь Ближний Восток от полномасштабной войны Уже более двух недель весь мир ожидает обещанного ответа Израиля на масштабную ракетную атаку Ирана по своей территории. Но «месть» все затягивается, а бурные закулисные переговоры между партнерами, Вашингтоном и Тель-Авивом, демонстративно показывают, что ситуация для еврейского государства довольно сложная. По сведениям источников издания Al-Monitor, специализирующего на инсайдах по Ближнему Востоку, внутри сделки между США и Израилем относительно запрета ударов Тель-Авива по ядерным и нефтяным объектам Тегерана достигнут компромисс. Высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что США и Израиль достигли взаимопонимания по поводу ответных действий еврейского государства на атаку Ирана. По согласованию Израиль не будет бить по «опасным» объектам, таким как ядерные центрифуги для получения обогащенного урана, а также не посягнет на нефтяной промысел, чтобы не всколыхнуть мировой рынок энергоресурсов. Однако, согласившись на это, Тель-Авив потребовал «множество оборонных наград» для правительства Биньямина Нетаньяху в обмен на отказ от ударов по иранской нефтяной и ядерной инфраструктуре. Эти серьезные подарки в виде средств ПВО, оружия и финансирования, а также обмен разведданными будут нужны действующей власти еврейского государства, чтобы не только укрепить оборону, но и сохранить лицо внутри страны. Как пишет Al-Monitor, США пришлось просто подкупить Израиль, чтобы уберечь регион от войны, поскольку без этих вознаграждений Тель-Авив не хотел уступать и уже был готов на полномасштабное столкновение с противником после своих ответных ударов по ключевым объектам Тегерана. Вероятно, Нетаньяху и не собирался обрушивать всю мощь на Иран, однако тонко понял ситуацию и, угрожая силой Тегерану, добился желаемого от партнера, Соединенных Штатов. Теперь, когда силы и средства ПВО еврейского государства истощены, помощь Запада ему не помешает, ко всему прочему война откладывается на неопределенный срок, а сырьевые рынки могут выдохнуть с облегчением.