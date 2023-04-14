Слово и дело

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Лайма Вайкуле возмутилась проверке Аллы Пугачевой на спонсирование ВСУ

Лайма Вайкуле возмутилась проверке Аллы Пугачевой на спонсирование ВСУ

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала проверку своей коллеги Аллы Пугачевой на спонсирование Вооруженных сил Украины.

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