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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батчи о чемпионстве: «Краснодар» сделал историю – это подарок для президента клуба. Весь город заслужил это, фанаты стали героями матча!»

В субботу «быки» обыграли «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в истории стали чемпионами России.

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