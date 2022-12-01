Военное обозрение

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«Цитадель цивилизации»… Россия?! Да, именно так

«Цитадель цивилизации»… Россия?! Да, именно так

Интересно, что роман «Аэлита» был экранизирован уже в 1924 году, хотя и очень вольным образом. Вот такую Аэлиту, одетую в стиле конструктивизма, в нем тогда показали… Кадр из фильма «Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение.

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