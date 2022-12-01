Интересно, что роман «Аэлита» был экранизирован уже в 1924 году, хотя и очень вольным образом. Вот такую Аэлиту, одетую в стиле конструктивизма, в нем тогда показали… Кадр из фильма «Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение.
Популярные статьи
- В районе Сватово-Кременная наши бойцы намерены полностью уничтожить 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ
- Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» оскорбившего Россию латвийского депутата
- Российские войска нанесли удары по объектам противника в Днепропетровске и Харьковской области в ночь на 29 ноября
Свежие комментарии