ФСБ пресекла атаку 35 FPV-дронов на оборонный завод в Подмосковье

Федеральная служба безопасности Российской Федерации проинформировала о том, что двое граждан Молдовы оборудовали помещение для запуска FPV-дронов, с помощью которых планировалось совершить атаку на оборонное предприятие в Московской области.
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