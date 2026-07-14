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Царьград

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ФСБ пресекла атаку 35 FPV-дронов на оборонный завод в Подмосковье

ФСБ пресекла атаку 35 FPV-дронов на оборонный завод в Подмосковье

Федеральная служба безопасности Российской Федерации проинформировала о том, что двое граждан Молдовы оборудовали помещение для запуска FPV-дронов, с помощью которых планировалось совершить атаку на оборонное предприятие в Московской области.

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