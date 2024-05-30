Инженер одного из курганских заводов обвиняется в коммерческом подкупе

Следственным отделом по городу Кургану Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении инженера одного из заводов региона по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
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