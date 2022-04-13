Украина не признает российский статус Крыма, так как еще не нанесен решающий удар

Георгий Мурадов – постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона заявил, что Украина не хочет признать российский статус полуострова, потому что “засевшим у власти украинским нацистам еще не нанесен решающий удар”, передает РИА Новости.
Георгий Мурадов – постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона заявил, что Украина не хочет признать российский статус полуострова, потому что “засевшим у власти украинским нацистам еще не нанесен решающий удар”, передает РИА Новости.
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