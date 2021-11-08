Театр абсурда

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Вассерман напомнил Польше об опасности зависимости от ЕС

Вассерман напомнил Польше об опасности зависимости от ЕС

Варшава дорого заплатит за отказ передавать свою судебную систему в руки руководства Европейского союза.

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Искандер
Не испытываю никакой любви к пшекам, но тут их даже немного жалко. Ведь как тужились, надувая щёки своей "европейскостью"! Того же Корейбу вспомнить. А если "по чесноку", так ведь верховенство национального законодательства - неотъемлемая часть суверенитета. В общем, и рыбку съесть, и на это самое сесть у пшеков в Евросоюзе как-то не получается.

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