Вассерман напомнил Польше об опасности зависимости от ЕС

Театр абсурдаПолитикаВассерман напомнил Польше об опасности зависимости от ЕС Варшава дорого заплатит за отказ передавать свою судебную систему в руки руководства Европейского союза.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИскандерНе испытываю никакой любви к пшекам, но тут их даже немного жалко. Ведь как тужились, надувая щёки своей "европейскостью"! Того же Корейбу вспомнить. А если "по чесноку", так ведь верховенство национального законодательства - неотъемлемая часть суверенитета. В общем, и рыбку съесть, и на это самое сесть у пшеков в Евросоюзе как-то не получается.Комментировать
Свежие комментарии