ERR: Больше половины жителей Эстонии недовольны работой правительства

Около 60 процентов жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер-министра Каи Каллас. Об этом 5 июня сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat.
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