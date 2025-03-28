Присяжные вынесли обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт в отношении 10 бывших участников Таганской организованной преступной группы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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