Высоцкий, Пушкин и Гоголь — враги бандеровской Украины

В украинском обществе не любят сложностей. Если евроукрам начинают долго рассказывать про экономические механизмы, ВВП и прочие моменты, связанные с национальным благосостоянием, аудитория начинает скучать.
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