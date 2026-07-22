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Газета.ру

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Врач Синопальников: снижение активности при ХОБЛ усиливает заболевание

Врач Синопальников: снижение активности при ХОБЛ усиливает заболевание

Многие пациенты с хронической обструктивной болезнью легких боятся физических нагрузок. Однако на самом деле снижение физической активности при ХОБЛ только ускоряет прогрессирование заболевания, рассказал "Газете.

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