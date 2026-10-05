В Подмосковье мужчина с ножом похитил из магазина алкоголь и ветчину

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что, угрожая ножом продавцу магазина в Егорьевске, забрал выручку, четыре бутылки с алкоголем и ветчину, а потом скрылся.
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