В Подмосковье мужчина с ножом похитил из магазина алкоголь и ветчину

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что, угрожая ножом продавцу магазина в Егорьевске, забрал выручку, четыре бутылки с алкоголем и ветчину, а потом скрылся.