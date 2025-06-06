Поезд сошел с рельс в Белгородской области

В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что чрезвычайное происшествие произошло из-за заложенного под рельсы взрывного устройства.
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