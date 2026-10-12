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Царьград

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Синоптики: 12 октября в Беларуси до +15°C и дожди

Синоптики: 12 октября в Беларуси до +15°C и дожди

В отдельных районах Беларуси 12 октября пройдут кратковременные дожди, а дневная температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.

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