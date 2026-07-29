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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алдервейрелд о «Тоттенхэме»: «Нет того уровня, что был у нас. Мы почти всегда попадали в топ-4 и играли за эмблему. Сейчас читаешь о Ромеро, которой получает красные или отсутствует»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд считает, что клуб «уже не соответствует уровню» по сравнению с его периодом там.

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