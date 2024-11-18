США подставляют Польшу под удары «Искандеров»

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США подставляют Польшу под удары российских ракетных комплексов «Искандер» @ REUTERS Tекст: Игорь Гарнов Польский президент Анджей Дуда торжественно открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в городе Редзиково.

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