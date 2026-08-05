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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Рауль Фернандес останется в «Трэкхаусе» до конца 2028-го

Гонщик MotoGP Рауль Фернандес продолжит выступать за «Трэкхаус» как минимум до конца сезона-2028. Испанец гоняется в премьер-классе с 2022 года, а в составе «Трэкхауса» – с 2024-го.

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