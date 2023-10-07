Где смотреть Сочи – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 7 октября

В субботу, 7 октября, сыграют Сочи и Зенит в 11 туре РПЛ 2023/2024. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».