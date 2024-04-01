Срочно: следствие изъяло документы в подразделениях МЧС Подмосковья

Речь идет о материалах противопожарных проверок в «Крокусе».Следователи изъяли документы, касающиеся проведения проверок противопожарной безопасности в комплексе «Крокус Сити Холл», из подразделений ГУ МЧС России по Московской области.
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