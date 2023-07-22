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Военный инструктор из США Крамер заявил, что Украине дали последний шанс

Военный инструктор из США Крамер заявил, что Украине дали последний шанс

На Западе всерьез встревожены тройными потерями в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также тем, что украинское военные так и не научились пользоваться современной военной техникой, переданной из-за рубежа, что приводит к ее частой поломке.

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