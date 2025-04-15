Рязанцы предложили создать в городе площадку для городошного спорта

Соответствующие комментарии появились в официальном телеграм-канале главы региона.Жители Рязани активно просят губернатора Павла Малкова создать в городе сертифицированную площадку для городошного спорта.
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