Грехи, замаскированные под новые эмоции: протоирей Костин рассказал о семи страшных смертельных грехах современного мира Ольга БезродняяВек цифровых технологий и высокого потребительства кардинально изменил общество, но, как отметил протоиерей Андрей Костин, многие вечные человеческие слабости продолжают существовать, принимая новые формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии