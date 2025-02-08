Грехи, замаскированные под новые эмоции: протоирей Костин рассказал о семи страшных смертельных грехах современного мира Ольга БезродняяВек цифровых технологий и высокого потребительства кардинально изменил общество, но, как отметил протоиерей Андрей Костин, многие вечные человеческие слабости продолжают существовать, принимая новые формы.