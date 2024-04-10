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ВСУ использовали химическое оружие с белым фосфором возле Клещеевки в ДНР

ВСУ использовали химическое оружие с белым фосфором возле Клещеевки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химоружие возле Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР.РИА Новости сообщили, что русские силовики показали видео с неразорвавшейся стеклянной колбой с отравляющим веществом.

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