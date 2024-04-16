МИД Израиля попросил более 30 стран о санкциях против ракетной программы Ирана

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к более чем 30 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
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