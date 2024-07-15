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Царьград

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На трассе в Чернушинском округе легковушка разбилась всмятку. Погиб водитель

На трассе в Чернушинском округе легковушка разбилась всмятку. Погиб водитель

Два пассажира автомобиля госпитализированы с различными травмами.Трагическая авария произошла сегодня утром на трассе в Чернушинском округе Пермского края.

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