В России оценили будущее отношений с Сирией после свержения Асада

Депутат Чепа о будущем отношений РФ и Сирии: надо смотреть по ситуации Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил будущее отношений России и Сирии после свержения сирийского президента Башара Асада.
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