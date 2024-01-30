ФНС инициировала банкротство IT-компании Кингисеппского машзавода из-за долгов

За второй и третий кварталы 2023 года «КМЗ-Инжиринг» насчитали примерно 14 млн рублей налогов. Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) инициировали банкротство ООО «КМЗ-Инжиниринг» — IT-компании, входящей в военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ).