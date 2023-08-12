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Швентек о том, почему ушла с корта с блокнотом: «Напомнила себе ключевые моменты, на которых сосредоточилась, когда вышла на матч. Но ничего особенного»

В пятницу Швентек обыграла Даниэль Коллинс – 6:3, 4:6, 6:2. – Мы с Джесси много раз играли друг с другом.

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