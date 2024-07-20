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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев стал лидером сезона по победам на уровне AYP

Зверев стал лидером сезона по победам на уровне AYP

Четвертая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. Он обыграл Чжичжэня Чжана – 6:4, 6:3.

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